Il ministro dell'Agricoltura a Milano per discutere dei "problemi che possono gravare sul mondo agricolo"

Continua la protesta degli agricoltori: dieci trattori, autorizzati a sfilare a Roma, sono arrivati al Circo Massimo. In merito alle problemi e alle rivendicazioni dei contadini ha parlato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. “In Consiglio dei ministri farò un’informativa sulle strategie messe in campo fino ad ora e successivamente avremo l’occasione di programmare una politica di sistema e ragioneremo di quello che andrà fatto in Europa“. Queste le parole del titolare del dicastero uscendo da Palazzo Lombardia a Milano, dove ha partecipato a un incontro per discutere dei “problemi che possono gravare sul mondo agricolo e quali politiche la Regione, il governo e le istituzioni europee possono portare avanti per incentivare e sostenere quel mondo”.

