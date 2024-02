La premier: “Vogliamo rafforzare la nostra cooperazione"

“Vogliamo rafforzare la nostra cooperazione per combattere il terrorismo, le minacce alla cybersicurezza, la criminalità organizzata. Ringrazio il primo ministro Ciolacu anche per la collaborazione e la piena disponibilità mostrata in materia di giustizia. Sono tanti i punti che abbiamo condiviso tra i nostri ministri, non li citerò tutti, ma crediamo per esempio che sia importante la sfida che riguarda la possibilità che i detenuti condannati in via definitiva nei rispettivi Paesi possano scontare la pena nel Paese di origine”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro romeno Marcel Ciolacu al termine dell’incontro nell’ambito del vertice intergovernativo Italia-Romania a Villa Pamphilj, a Roma.

