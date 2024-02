L'ex compagna del Cav: "Il nostro amore, superando ogni dimensione terrena, mai potrà svanire"

Gli auguri social di Marta Fascina per Silvio Berlusconi in occasione del primo San Valentino dopo la morte dell’ex presidente del Consiglio. “Oggi, come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l’amore. Il nostro amore. Unico ed inenarrabile. La più grande forza propulsiva che muove il mondo e che ha mosso splendidamente, unendole, le nostre vite”, ha scritto l’ex compagna del Cav in un post su Instagram. “Quell’amore che, totalizzando i nostri cuori e superando ogni dimensione terrena, mai potrà svanire proiettato, com’è, verso una incantevole eternità. Oggi e per sempre, auguri a noi, Buon San Valentino amore mio. Ti amo”, conclude Fascina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marta Fascina (@mf9milan)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata