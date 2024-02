Consente di trattenere in corsia i camici bianchi per far fronte alla "grave carenza di personale"

Fino al 31 dicembre 2025 i medici potranno restare in servizio, oltre l’età pensionabile, fino a 72 anni. È quanto prevede un emendamento di FdI al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni congiunte Affari costituzionali e Bilancio della Camera. L’emendamento consente alle aziende sanitarie di trattenere in corsia i camici bianchi, “su istanza degli interessati“, al fine “di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto” e “di fronteggiare la grave carenza di personale”.

