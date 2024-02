L'emendamento era voluto dalla Lega

Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato, nella notte, l’emendamento della Lega al decreto Milleproroghe che prevede il rinvio di sei mesi (fino al 31 dicembre 2024) del pagamento delle multe per i no vax, cioè per chi ha violato l’obbligo di vaccinazione per il Covid. La proroga, a quanto viene riferito, è stata varata tra le proteste delle opposizioni che hanno chiesto la votazione nominale. Non ha partecipato al voto uno dei relatori del Milleproroghe, il capogruppo di FI in commissione Affari costituzionali Paolo Emilio Russo.

