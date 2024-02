Il leader di Italia Viva: "In caso di risposta negativa le metto comunque agli atti io"

Matteo Renzi chiede alla giunta per le Elezioni e le immunità del Senato di autorizzare la richiesta, avanzata dai pubblici ministeri di Firenze, di sequestro della sua corrispondenza nell’indagine per finanziamento illecito ai partiti relativa alla fondazione Open. “Sono favorevole all’autorizzazione, l’ho sempre detto”, ha affermato il leader di Italia Viva al termine della seduta della giunta. “Ci sono due questioni – ha aggiunto Renzi rispondendo ai giornalisti – Il mio processo è sostanzialmente finito ma non per la Consulta, perché non c’era nulla. Dopodiché nel merito quello che dice la Consulta è chiarissimo: l’autorizzazione deve essere preventiva, non può essere postuma. Poiché mi dicono che faccio questo per evitare il processo io voto a favore e se il Senato dice di no le metto comunque agli atti come atti della difesa. Prendo il materiale che è oggetto della contestazione, sono tre email o sms e lo allego io agli atti. Quindi ai fini del processo non cambia nulla”. Nel luglio scorso, la Corte costituzionale aveva accolto il conflitto di attribuzione proposto dal Senato: La Corte ha dichiarato che la Procura non poteva acquisire, senza preventiva autorizzazione del Senato, messaggi di posta elettronica e whatsapp del parlamentare, o a lui diretti, conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzi.

