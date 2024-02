Il sottosegretario Delmastro ha dichiarato di aver querelato l'ex presidente del Consiglio per aver detto che sulla vicenda "qualcuno mente"

Fratelli d’Italia porta in piazza a Biella un dromedario ‘contro’ Matteo Renzi, che ha fatto in città una conferenza stampa. “Renzi, il puro, viene a Biella a raccontarci che ‘qualcuno mente’. Perché non va in procura? Altrimenti sono solo illazioni. Fratelli d’Italia gliel’ha chiesto questa mattina…” si legge nel post sui social. ‘Lo-Renzi d’Arabia’ recita un cartello. A portare ‘a spasso’ il dromedario, come si vede in un video, è stato Davide Zappalà, uno dei testimoni del caso Pozzolo. Renzi da Biella ha attaccato Delmastro proprio sul caso Pozzolo, mentre il sottosegretario ha dichiarato di averlo querelato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata