Il ministro dopo l'incontro a Palazzo Chigi con le associazioni del settore

“Il ritiro dello sconto sull’Irpef agricola? Il ministro Giorgetti ha enunciato il nocciolo del provvedimento. Negli anni passati l’Irpef ha creato un disequilibrio, come ha detto Giorgetti abbiamo avuto italiani che sono stati giustamente esentati e italiani esentati con redditi superiori alla media dei più ricchi. Questo provvedimento verrà incontro al 90% delle imprese ed è giusto agevolare i più deboli. Voglio rilevare però che né nell’incontro di oggi né in altri incontri con imprenditori agricoli questo è risultato il problema centrale per il mondo agricolo, anzi, è risultato come un segnale di ulteriore attenzione ma i problemi sono ben altri”: così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida al termine dell’incontro a Palazzo Chigi tra governo e Coldiretti, Cia, Confapi e Compagri.

