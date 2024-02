Il leader della Lega replica alla proposta di Giorgia Meloni

La protesta degli agricoltori scuote il governo. “Per me è un punto di partenza e sono convinto che si possa fare anche di più” ha detto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, che a Potenza ha risposto a una domanda sulla proposta fatta dalla premier Giorgia Meloni per l’esenzione Irpef agricola fino a 10mila euro di reddito. “Io penso che il governo italiano sull’agricoltura stia facendo bene e possa fare ancora meglio. Il disastro è l’Europa”, ha continuato Salvini.”La vostra presenza è stata salutare e composta”, ha detto poi il ministro Matteo Salvini rivolgendosi a una delegazione di agricoltori che gli hanno consegnato alcuni documenti.

Il leader della Lega ha partecipato questo pomeriggio all’incontro ‘2023-2032 – L’Italia dei sì. Progetti e grandi opere in Italia e in Basilicata. Come sarà il nostro Paese nel 2032’ al terminal Gallitello delle Fal (Ferrovie Appulo lucane) di Potenza. Prima di arrivare nel capoluogo lucano, Salvini ha fatto un sopralluogo sulla variante della strada statale Tito-Brienza, da poco completata.

