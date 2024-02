Il presidente M5S ha ringraziato Fontana per aver sciolto l'organismo

“Ringrazio il presidente della Camera Fontana che ha deciso di sciogliere il giurì d’onore che rischiava di non essere imparziale come denunciato da due seri e autorevoli commissari”. Lo ha dichiarato Giuseppe Conte, commentando lo scioglimento da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana del giurì d’onore chiamato a verificare l’accusa di falsità avanzata dal presidente del Movimento 5 Stelle alla premier Giorgia Meloni sul MES. “Mulè e la grancassa meloniana stanno parlando di oltraggio alle istituzioni, ma evidentemente sono fuori dal mondo” ha continuato il leader pentastellato, aggiungendo che “la verità è che forse si voleva far vincere facile Meloni, ma a perdere sarebbero state le istituzioni”.

