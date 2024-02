"Confidiamo nel modo più umano e civile di manifestare", aggiunge

“L’idea nostra è che chiunque condivida le nostre ragioni di protesta e non ha condizionamenti politici è ben accetto”. Elia Fornai, agricoltore di Pisa, rappresentante del movimento “Riscatto agricolo“, commenta la notizia della manifestazione a Roma dal presidio di via Nomentana. “Per noi la cosa fondamentale non è la manifestazione in sé ma cambiare qualcosa nel mondo dell’agricoltura e spero che tutti siano concentrati su questo obiettivo perché dobbiamo tornare a casa il prima possibile”, aggiunge.

“Chiunque voglia metterci solo la faccia e apparire invece di portare a casa il risultato sta compiendo la strada sbagliata. Noi siamo qui per costruire nel minor tempo possibile delle norme per l’agricoltura del futuro. Domani ci sarà una manifestazione, dieci trattori e alcuni di noi, a piazza San Giovanni. Confidiamo nel modo più umano e civile di manifestare ma non abbiamo dubbi sui nostri. Spesso però abbiamo visto infiltrazioni di qualche rivoltoso e siamo pronti a vigilare”, sottolinea.

