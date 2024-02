"Non si tratta di coordinare le opposizioni, si tratta di capire se la Meloni approva la nostra proposta di legge o no", ha aggiunto l'ex premier

“Noi abbiamo presentato una proposta di legge, anche con Calenda, anche se lui non se lo ricorda, che prevede l’elezione diretta del sindaco d’Italia, l’elezione diretta del premier. L’abbiamo scritta, l’abbiamo messa nero su bianco. Se la Meloni e la Casellati fanno questa proposta, evviva, la votiamo. Se fanno un Pasticcellum, invece, allora noi non ci stiamo. Non si tratta di coordinare le opposizioni, si tratta di capire se la Meloni approva la nostra proposta o no. Era partita bene, ora la vedo tentennante: se fa quella proposta noi la votiamo, figurarsi se dico di no a una proposta che noi abbiamo presentato agli elettori”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, all’hotel Mediterraneo di Napoli a margine della presentazione del suo nuovo libro ‘Palla al centro’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata