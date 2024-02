Così la ministra sulla riforma contestata dalle opposizioni

“Il fatto di aver presentato 2000 emendamenti la dice lunga su quello che le opposizioni vogliono fare: cioè nulla”. Lo ha dichiarato la ministra delle Riforme Maria Elisabetta Casellati ai cronisti che l’hanno fermata in piazza Montecitorio chiedendole gli ultimi aggiornamenti sulla riforma del premierato. “Il cosiddetto spirito riformista che caratterizza il Partito Democratico non mi sembra sia dimostrato dalla lunga serie di emendamenti che hanno presentato al disegno di legge sul premierato”, ha aggiunto la ministra che poi ha concluso: “C’è stata, per dieci anni, una sequenza di governi tecnici e di governi che non corrispondevano affatto alla volontà popolare“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata