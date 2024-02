Il ministro degli Esteri parla a margine del Forum ministeriale Ue-Asean a Bruxelles

“Io sono sempre contro la violenza: distruggere le statue e lanciare sassi contro polizia è violenza inaccettabile. Detto questo, però, bisogna andare a capire qual è la causa del gravissimo malessere che c’è nel mondo agricolo ma anche dopo nel mondo industriale. La causa che noi denunciamo da anni è quella di una politica di lotta al cambiamento climatico esclusivamente ideologica, con regole scritte da persone che non sono mai state dentro una fabbrica, che non hanno mai messo piede in una stalla, e che pensano di risolvere i problemi dell’agricoltura e dell’ambiente stando seduti a tavolino. Questo non va bene”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Forum ministeriale Ue-Asean a Bruxelles. “Noi – ha aggiunto – lo abbiamo sempre detto che serve una politica ambientalista che sia una terza via tra la visione teologica, neo panteista di Greta Thunberg e di Timmermans il negazionismo di chi dice che non bisogna fare niente. C’è una terza via di lotta al cambiamento climatico che è fatta di scelte pragmatiche”.

Commissione Ue, Tajani: “Von der Leyen in pole position”

“Al Congresso di Bucarest eleggeremo il nostro candidato presidente della Commissione europea, che probabilmente sarà il futuro presidente Commissione europea perché il Ppe vinceràe elezioni. Mi pare che Ursula von der Leyen sia in pole position come presidente della Commissione, quindi se sarà lei la cadidata noi la voteremo come presidente della Commissioe. Anche perché in questi ultimi mesi si è dimostrata molto attenta alle esigenze del nostro paese. Quindi mi pare una scelta popolare. Poi se qualcubo la vuole votare è libero di farla. Venne anche Berlusconi a votarla all’epoca, quando era parlamentare europeo” ha detto ancora Tajani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata