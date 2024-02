"Deciderà liberamente la magistratura ungherese", ha aggiunto il presidente del Senato

“La decisione domiciliare non attiene al grado di responsabilità per i fatti contestati, se possono essere concessi e il fatto che li abbiano respinti ma esaminati significa che in teoria possono essere concessi. Io non sono contrario, anzi, sono estremamente favorevole. Poi però decide liberamente la magistratura ungherese. Qualora venissero concessi in linea teorica è possibile fare richiesta per farli in italia”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine dell’incontro con il padre di Ilaria Salis a Milano. “La decisione dei domiciliari non può essere nostra. Ci può essere per esempio la disponibilità del luogo per i domiciliari in Ungheria, in attesa di una eventuale richiesta in Italia, e potrebbe essere l’ambasciata”, ha concluso il presidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata