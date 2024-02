Il sindaco della Capitale parla del cambio di statuto con il modello dualistico

“Cambio di statuto con il modello dualistico? Miglior compromesso possibile. Adesso va attuato però”. Lo ha dichiarato Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, a margine dell’assemblea pubblica a cui ha partecipato in Campidoglio alla presenza delle associazioni di lavoratori del mondo dello spettacolo in merito alla situazione del Teatro di Roma. Al sindaco è stato poi chiesto se, nel caso in cui il compromesso dovesse saltare, fosse disposto a uscire dalla fondazione: “Me lo ha chiesto l’assemblea capitolina. Un passo difficile, ma sarebbe inevitabile”. Gualtieri ha però subito aggiunto che “non voglio neanche pensare che si venga meno alla parola data”.

