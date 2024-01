L'intervento del sindaco in commissione consiliare a Palazzo Marino

“Siamo qui tutti per spingere le squadre a ripensare un’ ultima volta sul valore che c’è nel rimanere nella città di Milano. Poi, la sigla con la proprietà, cosa vuoi che vi dica? Che vuoi dire che io ostacolo le squadre? No, certo. Dico solo, occhio, che non è semplice. Non è che io, l’ho detto al sindaco di San Donato di non venire a chiedere aiuto perché sono arrabbiato. Dico solo che se chiede in aiuto i miei vigili con tutta la città che ha bisogno di quei vigili, dico no. Se mi dici che buona parte del traffico, dell’intervento, eccetera è nella mia città, allora parliamo di compensazioni, perché così sono le regole pubbliche, a difesa del nostro interesse. Quindi non è semplice, non è semplice”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel corso della commissione consiliare a Palazzo Marino in cui sarà presentato il progetto per la ristrutturazione di San Siro dello studio Arco Associati.

