Il vicesegretario della Lega: "Governo non può fare niente su trattamento in carceri ungheresi"

Il vicesegretario della Lega Andrea Crippa interviene sul caso Ilaria Salis: “La politica italiana deve occuparsi della giustizia in Italia che non funziona “Né la Meloni, né Crippa, né il governo può farci qualcosa su come vengono trattati i carcerati in Ungheria” ha detto il deputato del Carroccio. Alla domanda sulle condizioni in cui Salis è stata condotta in aula a Budapest, Crippa afferma: “Ma quali condizioni? Era ammanettata. Sono immagini inumane sia da una parte che dall’altra”. “Lo stato di diritto cerco di far sì che venga rispettato in Italia e secondo me la magistratura in Italia non garantisce lo stato di diritto”, conclude quindi il leghista.

