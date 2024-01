Il ministro a margine di una conferenza a Bruxelles ha parlato anche delle prossime Europee: "ID crescerà ancora"

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parla del caso di Ilaria Salis, la 39enne maestra milanese sotto processo in Ungheria per lesioni ai danni di due neonazisti, chiedendo a Budapest il rispetto di condizioni di detenzione civili ma anche affermando che, se fosse dichiarata colpevole, Salis non dovrebbe più insegnare. “È fondamentale chiedere condizioni di detenzioni civili, umane, rispettose, e un giusto processo. Spero che si dimostri innocente perché qualora fosse ritenuta colpevole, atti di violenza imputabili a un’insegnante elementare che gestisce il presente e il futuro di bimbi di 6-7-8 anni sarebbero assolutamente gravi“, ha detto Salvini a margine della conferenza ‘Europa e le Alpi, come mantenere una regione cruciale al centro delle politiche dell’Ue’ al Parlamento europeo a Bruxelles.”Il fatto che poi sia a processo anche in Italia per altri episodi di violenza e altre aggressioni sicuramente è spiacevole però le catene in un’aula di tribunale non si possono vedere – ha aggiunto -. Quindi bene fa il governo italiano a chiedere il rispetto dei diritti di colei che è presunta innocente, fino a prova contraria. Poi la sinistra che invoca l’indipendenza della magistratura in Italia ovviamente immagino abbia lo stesso rispetto per le magistrature di altri paesi europei. Contiamo su un processo giusto e veloce sperando nella sua innocenza. Se fosse dimostrata colpevole, ovviamente sarebbe incompatibile con l’insegnamento in una scuola elementare”, ha ribadito.

Schlein: “Lega le mette altre catene, siamo al Medioevo”

Non è stata in silenzio Elly Schlein che ha risposto alle dichiarazioni del leader del Carroccio.“La Lega anziché battersi per non vedere calpestata la dignità di una cittadina italiana si mette a rovistare nel suo passato, ancora prima che sia pronunciata sentenza ha già deciso la colpevolezza, e mette altre catene ai polsi e alle caviglie di Ilaria Salis richiamando accuse su cui è già stata assolta”, ha detto la segretaria del Partito democratico. “In questa nostalgia di Medioevo dove sparisce la presunzione di innocenza Salvini si spinge ad affermazioni di un paternalismo insopportabile, ma se sostiene che chi è accusato di lesioni non possa fare la maestra allora viene da chiedergli come possa, chi è accusato di sequestro di persona, fare il ministro”, ha aggiunto la parlamentare dem.

Salvini sulle Europee: “ID crescerà ancora”

Salvini ha anche parlato delle prossime elezioni europee, previste per giugno, e delle previsioni per il gruppo conservatore Id (Identità e Democrazia), di cui la Lega fa parte insieme al Rassemblement National di Marine Le Pen. “Id oggi è il terzo gruppo (secondo i sondaggi, ndr), quindi fra i primi tre al Parlamento europeo. Conto che possa crescere ancora e con alcune persone, nuove delegazioni, nuovi paesi, nuovi movimenti siamo in contatto. Però siccome le cose mi piace dirle una volta che sono fatte, lo saprete quando gli accordi saranno fatti. Però stiamo crescendo tanto e conto che saremo determinanti”, ha affermato Salvini. “È un’occasione storica perché per la prima volta ci potrà essere una maggioranza senza i socialisti, se il centrodestra sceglierà di essere unito. Io sono per il centrodestra unito in Italia e in Europa. Se qualcuno in Europa preferirà i socialisti alla Lega, ai francesi, agli austriaci, agli olandesi, ai tedeschi, lo spiegherà”, ha aggiunto. E, alla domanda se voterebbe Ursula von der Leyen alla guida della prossima Commissione, Salvini ha risposto: “Io personalmente no”.

Proteste agricoltori, Salvini: “Commissione Ue disastrosa”

Il ministro ha inoltre commentato anche le recenti proteste degli agricoltori contro le politiche comunitarie sul settore. “I trattori che sono in piazza in tutta Europa hanno problemi con l’attuale Commissione europea, la Commissione von der Leyen da questo punto di vista è disastrosa, sul fronte del lavoro e dei diritti. Quindi semmai siamo noi ad avere problemi con chi ha mal gestito questa Europa insieme ai socialisti per troppi anni. Però siccome noi guardiamo oltre, io potrei anche superare questi evidenti problemi, perché l’Europa l’hanno disastrata coloro che la stanno governando“, ha affermato. “Quindi semmai saremmo noi ad avere un problema a sederci di fianco a coloro che hanno devastato il sistema produttivo europeo”, ha aggiunto rispondendo a chi chiedeva se avesse problemi a sedersi con i neonazisti di Afd.

