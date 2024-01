Così il viceministro dell'Economia in audizione in Commissione parlamentare: "Abbiamo 80, 100 miliardi di evasione"

“L’evasione fiscale è un macigno tipo il terrorismo“. Lo dice il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, in audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. “La collaborazione con il garante della privacy è fondamentale”, ha spiegato Leo aggiungendo: “Quando abbiamo 80,100 miliardi di evasione tutti devono collaborare e bisogna fare un passo avanti per permettere all’amministrazione finanziaria di poter lavorare su quel versante del data scraping, quindi acquisire elementi fondamentali per la lotta all’evasione”.

