Il ministro degli Esteri: "Non vengono rispettate regole fondamentali su trattamento detenuti"

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, spiega i motivi per cui ha convocato alla Farnesina l’ambasciatore ungherese dopo la circolazione delle immagini della prima udienza del processo a Budapest dell’attivista italiana Ilaria Salis, con la donna portata in aula legata a mani e piedi. “Vogliamo sapere per quali motivi non vengono rispettate alcune regole fondamentali sul trattamento dei detenuti“, ha detto il titolare della Farnesina intervistato da ‘Radio anch’io’ su Radio Rai1. In Ungheria, Ilaria Salis è accusata di lesioni personali aggravate ai danni di due neonazisti e rischia 16 anni di carcere. “Avevo già parlato con il ministro degli esteri ungherese – ha proseguito il vice premier -, abbiamo chiesto il rispetto delle regole perché mi sembra si sia ecceduto. Il nostro ambasciatore in Ungheria anche oggi andrà al ministero per protestare contro questo trattamento riservato ad una detenuta. Vedremo se si potrà ottenere gli arresti domiciliari, o portarla in Italia per scontare una eventuale condanna”. Per Tajani “siamo di fronte a una violazione delle norme comunitarie. Condurre in quella maniera un detenuto è fuori luogo e non in sintonia con la nostra civiltà giuridica”.

