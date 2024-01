Il ministro: "Non tutte le associazioni hanno aderito"

“Bisogna avere il coraggio di dire queste cose in Europa e noi lo abbiamo avuto”. Lo ha detto il ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida sulle proteste degli agricoltori italiani. A margine del vertice ItalAfrica il ministro ha elencato tutte le misure proposte dal governo Meloni per rafforzare il settore, sottolineando come “delle associazioni agricole nessuna di quelle che ha compartecipato con noi alle scelte che abbiamo fatto oggi protesti”. “Ci sono politiche sbagliate, purtroppo previste prima dell’insediamento di questo governo, e che noi stiamo chiedendo all’Europa di correggere rapidamente”, ha concluso Lollobrigida.

