Così il senatore della Lega: "Governo sta facendo del suo meglio"

“Il Piano Mattei è un ottimo piano, un’idea geniale per cominciare seriamente a dialogare con i paesi africani”. Lo ha dichiarato a LaPresse Toni Chike Iwobi, già senatore della Lega nella scorsa legislatura e oggi political advisor per il Guardian in Nigeria, a margine del vertice Italia-Africa. “Aggiungo dialogare pariteticamente, nel reciproco rispetto”, ha voluto sottolineare Iwobi che poi, sul piano migratorio che l’Italia sta portando avanti: “Sta facendo del suo meglio per affrontare questa piaga”, che secondo l’ex senatore non deve essere gestita solo dall’Italia, ma con la collaborazione di tutti i paesi coinvolti. Infine, Iwobi ha concluso dicendo: “L’Africa è stata depredata dei suoi materiali da secoli e li stanno ancora depredando delle sue risorse umane? No. Dobbiamo lavorare per il bene dell’umanità”.

