Durante la manifestazione di sabato il militare aveva detto: "Non è mio presidente"

“La vicenda del carabiniere su Matterella è grave e triste“. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione del giudice Emilio Alessandrini, ucciso nel 1978 a Milano dei terroristi di Prima Linea. “Istituzioni è il sindaco come il carabiniere e nessuno più permettersi di dire una cosa del genere. Se noi decidiamo di voler essere istituzioni e voler fare la nostra parte dobbiamo conoscere come ci si comporta”. Il militare durante il corteo pro-Palestina sabato a Milano parlando con una manifestante aveva detto: “Mattarella non è il mio presidente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata