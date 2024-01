Prima ha partecipato all'80mo anniversario del Congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale

Tappa a Bari per Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica nella città pugliese per la cerimonia organizzata in occasione dell’80mo anniversario del Congresso di Bari dei Comitati di Liberazione Nazionale. Il capo dello Stato poi ha visitato la mostra “Nonostante il lungo tempo trascorso… le stragi nazifasciste nella guerra di liberazione 1943-1945“, allestita al Castello Svevo di Bari. Era accompagnato dal sindaco Antonio Decaro e dal governatore pugliese Michele Emiliano.

