Nel famoso scherzo telefonico alla premier i due comici russi Vovan e Lexus si erano spacciati per il presidente della Commissione Ua

C’era anche Moussa Faki Mahamat, il presidente della Commissione dell’Unione africana al vertice Italia-Africa in Senato. Dandogli il benvenuto la premier Giorgia Meloni ha scherzato rivolta ai fotografi: “È quello vero”. Nel famoso scherzo telefonico alla presidente del Consiglio, i due comici russi Vovan e Lexus si erano spacciati proprio il presidente della Commissione dell’Unione africana. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata