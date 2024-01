La presidente del Consiglio in Senato: "Lo vogliamo fare dichiarando guerra agli scafisti"

Giorgia Meloni in Senato ha introdotto il vertice Italia-Africa affrontando il tema migranti. Il Piano Mattei ha l’obiettivo anche “di garantire alle giovani generazioni un diritto che finora è stato negato: in Europa noi abbiamo parlato spesso del diritto a emigrare, ma non abbiamo parlato mai di come garantire il diritto a non dover essere costretti a emigrare”, ha detto la presidente del Consiglio aggiungendo: “Lo vogliamo fare dichiarando guerra agli scafisti e lavorando per fornire ai popoli africani un’alternativa”.

