Il divertente siparietto durante la cerimonia per il conferimento della laurea honoris causa in Scienze Storiche a Milano alla senatrice a vita

Liliana Segre ha parlato dei suoi ricordi del giorno della deportazione rispondendo a una domanda durante la Lectio Magistralis per il conferimento della Laurea Honoris Causa in Scienze Storiche all’università Statale di Milano: “Io magari non ricordo cosa ho mangiato l’altro ieri e anche su ieri ho qualche dubbio” ma viene interrotta dal giornalista Enrico Mentana che conduce l’intervista, con una battuta: “Per essere il giorno della memoria…”. La senatrice a vita reagisce con una risata e incalza: “Vabbè”, interrotto dagli applausi e le risate del pubblico al quale risponde: “Bisogna avere pazienza con questi ragazzi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata