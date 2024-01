La ministra per le Riforme: "Obbligo di continuare il suo progetto liberale"

Maria Elisabetta Alberti Casellati esalta Silvio Berlusconi in occasione della festa per il trentennale di Forza Italia, organizzata a Roma. Il Cavaliere, infatti, il 26 gennaio 1994 aveva annunciato la sua discesa in campo alla guida del partito di centrodestra. “Un grande statista che ha rivoluzionato la politica italiana”, ha detto la ministra per le Riforme istituzionali al Salone delle Fontane, nel quartiere Eur della Capitale. “Noi sentiamo l’obbligo morale di continuare questo grande progetto liberale di Berlusconi per il bene dei nostri cittadini e soprattutto per il bene dell’Italia”, ha aggiunto la ministra, che è stata poi interrogata sull’opinione che il fondatore di FI avrebbe avuto sul premierato: “A lui piacerebbe molto. Spero di realizzarlo anche in suo onore”. Infine in merito alle parole di Gianni Letta sulla riforma ha dichiarato: “Non ha fatto una critica al mio disegno di legge. Ha parlato del rapporto fra due istituzioni, presidente della Repubblica e presidente del Consiglio, ma non si riferiva esattamente a questo progetto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata