Il ministro dell'Ambiente: "Possiamo avere un grande futuro"

Forza Italia celebra i 30 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere annunciò il suo ingresso in politica il 26 gennaio 1994. “Il percorso è quello che ha disegnato Berlusconi”, ha affermato il ministro dell’Ambiente e della Transizione ecologica Gilberto Pichetto Fratin a margine dell’evento organizzato al Salone delle Fontane, a Roma. “Abbiamo mantenuto i valori liberali di questa Italia produttiva che riteniamo di rappresentare”. Il ministro ha poi risposto anche a chi gli chiedeva se ci fosse un futuro per un partito personalistico come Forza Italia: “Può avere un grande futuro, perché questo partito è anche il partito che rappresenta il Partito popolare europeo, il più grande partito d’Europa”.

