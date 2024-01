Le dichiarazioni a margine delle celebrazioni per il trentennale dalla nascita del partito

Forza Italia celebra il trentennale dalla nascita del partito e la discesa in campo del suo fondatore Silvio Berlusconi, che aveva annunciato il suo ingresso in politica il 26 gennaio 1994. “Berlusconi ha segnato, con la sua lungimiranza, la storia politica di questo Paese”, ha detto Letizia Moratti a margine dell’evento organizzato al Salone delle Fontane, a Roma. “Gli eredi di Berlusconi siamo tutti coloro che hanno creduto nei suoi ideali e nei suoi valori”. “Io non ho mai abbandonato quegli ideali e quei valori e questo è il motivo per il quale quando si sono create le condizioni sono rientrata in Forza Italia”, ha continuato la presidente della Consulta del partito. Moratti ha risposto anche a chi le chiedeva se puntasse a un ruolo più centrale in FI e nella scena politica italiana, chiarendo quindi l’importanza della sua posizione: “Sto lavorando intensamente per una serie di proposte che verranno poi presentate al segretario del partito”.

