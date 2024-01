"Non si è mai pensato seriamente a risolvere il tema che poneva la famiglia", ha aggiunto la senatrice di Avs

“Il Governo non ha mai pensato seriamente a risolvere il tema che poneva la famiglia Regeni. Oggi più che mai il Governo guarda ai propri interessi. Vorrei ricordare Ilaria Salis, una vostra concittadina dato che siamo a Milano, che da un anno è rinchiusa in un carcere in Ungheria dove vengono violati nella maniera più brutale i suoi diritti e anche in questo caso, mi duole dirlo, il Governo non ha fatto nulla”. Così la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, a margine di un incontro all’università Bicocca

