Così il sindaco della Capitale lasciando il ministero dell'Interno dopo l'incontro con Piantedosi

Roberto Gualtieri parla all’uscita dal ministero dell’Interno dove si è svolto l’incontro tra il titolare del dicastero Matteo Piantedosi e i sindaci di Roma, Napoli e Milano. “Potenziare il dispositivo di sicurezza con più uomini soprattutto nelle zone sensibili a partire dalle stazioni. Ci saranno 200 uomini in più a Roma e un modello anche di allargamento del presidio nella zona della stazione Termini, quindi ci saranno più pattuglie. Insieme poi c’è tutto il lavoro di riqualificazione e rigenerazione a partire dalle periferie. Ho sottolineato che in alcuni dei quartieri più sensibili in cui ci sono stati anche fatti di cronaca sono in corso dei progetti di rigenerazione urbana molto significativi”, ha detto il primo cittadino della Capitale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata