La commissione ha approvato a maggioranza il testo del governo come testo base

È stato spostato di una settimana, al 5 febbraio alle ore 12, il termine degli emendamenti in commissione Affari Costituzionali del Senato al ddl costituzionale per l’elezione diretta del presidente del Consiglio. È quanto si apprende a margine dell’ufficio di presidenza. In via provvisoria il termine era fissato per il 29 gennaio. Oggi la commissione ha approvato a maggioranza il testo del governo come testo base.

