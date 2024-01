La ministra per le Riforme Casellati: "Per dare una maggiore possibilità di riflessione a tutti i gruppi parlamentari"

“Entro oggi terminiamo la discussione generale, domani mattina ci saranno le repliche del presidente della commissione Alberto Balboni e le mie. Termina domani quindi questa prima fase, in vista della elaborazione degli emendamenti”. Così la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati, facendo il punto in una pausa dei lavori della commissione Affari Costituzionali del Senato sul road map per il premierato.

Domani in commissione sarà votato il testo base e si va verso un mini-slittamento del termine per la presentazione degli emendamenti: “Il termine è spostato a mercoledì 31“, in precedenza era fissato a lunedì 29 gennaio, “anche per dare una maggiore possibilità di riflessione a tutti i gruppi parlamentari, alla luce degli interventi dei costituzionalisti e del dibattito in commissione. Mi auguro che la riflessione sia approfondita”. Ci saranno emendamenti della maggioranza o del governo? “Ritengo – spiega Casellati – che saranno emendamenti parlamentari, della maggioranza. E come abbiamo detto nella precedente riunione la scorsa settimana con i gruppi della maggioranza saranno emendamenti concordati e sottoscritti da tutti”.

