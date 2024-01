La segretaria del Pd al suo arrivo al Nazareno, a Roma

Guerra in Medioriente, autonomia differenziata, giustizia: sono alcuni dei temi che Elly Schlein tratterà durante la riunione della segreteria del Partito democratico. “Prepareremo il lavoro per presentare una mozione per continuare a spingere anche in parlamento sul cessate il fuoco in Medioriente“, ha detto la leader dem secondo cui la soluzione al conflitto tra Israele e Hamas è quella di “due popoli, due Stati”. “Affronteremo anche l’autonomia differenziata. E’ stata approvata una riforma che vuole spaccare l’Italia. Siamo convinti che non ci siano cittadini di serie a e cittadini di serie b. Parleremo anche di giustizia e ci prepareremo a sabato, giorno dell’iniziativa a Cassino“, ha aggiunto Schlein arrivando al Nazareno, a Roma.

