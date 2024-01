L'ex presidente di Confindustria a margine della conferenza 'Il mondo nel 2024: sempre più frammentato? Scenari per le imprese, tra rischi e opportunità', che si è tenuta all'auditorium di Assolombarda a Milano

Invitalia ha inviato una lettera all’Ad di Acciaierie d’Italia per chiedere che la società sia ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. “Per l’ex Ilva è chiaro che l’amministrazione esterna è sempre una cosa non positiva, però se non ci sono alternative…”, ha affermato l’ex presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, a margine della conferenza ‘Il mondo nel 2024: sempre più frammentato? Scenari per le imprese, tra rischi e opportunità’, che si è tenuta all’auditorium di Assolombarda a Milano. Sul suo possibile ingresso nella partita, l’imprenditrice ha risposto: “Noi abbiamo incontrato, come altri operatori, il ministro Urso ieri, abbiamo visto che il governo si sta muovendo bene in questa cosa per cercare di risolverlo, attendiamo di vedere”.

