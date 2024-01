"Molte delle iniziative del governo sono finalizzate proprio a questo tema", ha aggiunto il ministro

Contro la dispersione scolastica sarà creata “una piattaforma informatica digitale per avere un monitoraggio e una registrazione più accurata, in modo da poter indirizzare gli interventi sul tema”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, parlando a Caivano (Napoli) al termine dell’incontro per presentare il Piano degli interventi per implementare la capacità amministrativa del Comune, commissariato dopo lo scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata. “Molte delle iniziative sono finalizzate proprio al tema del contrasto alla dispersione scolastica”, ha aggiunto Piantedosi al termine dell’incontro.

