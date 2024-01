Il vicepremier risponde così alla segretaria del Pd, Elly Schlein che ha chiesto di fermare la spedizione

(LaPresse) “Dal 7 di ottobre che abbiamo deciso di non inviare più armi a Israele. Non c’è da discutere su questo, una decisione è stata presa, l’abbiamo detto in Parlamento”. Ad affermarlo è il vicepremier, Antonio Tajani rispondendo ai giornalisti su alcune dichiarazioni della segretaria Pd, Elly Schlein che chiede di cessare l’invio di armi a Israele, a margine del congresso milanese di FI.

