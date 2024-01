Il vicepremier: "Tutti i problemi si risolveranno"

(LaPresse) “Sono, come al solito, tranquillo e sicuro che non ci saranno divisioni nel Centrodestra. Si è risolto il problema della Sardegna, si risolveranno tutti gli altri problemi”. Lo ha dichiarato il vicepremier e presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo ai giornalisti su possibili divisioni nella coalizione di Centrodestra a margine del congresso milanese di FI. “In Basilicata c’è un ottimo Presidente, che ha lavorato molto bene, che ha abbassato le tasse, non fa pagare il gas ai cittadini, non fa pagare l’acqua ai cittadini. Quindi chi ha fatto bene deve rimanere in carica per continuare a lavorare nei prossimi cinque anni”, ha aggiunto Tajani.

