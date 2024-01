Il presidente della Repubblica è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell’Università del Piemonte Orientale

“Il rettore ha parlato di disorientamento che affiora fra i giovani del nostro tempo, ne ho parlato anch’io qualche giorno addietro. Il rappresentante degli studenti ha detto che la loro generazione Z viene vista come disorientata, anzi come inerte, estraniata dalla realtà, rinunciataria. Sinceramente, non so da dove possano uscire queste valutazioni così difformi dalla realtà, così gravemente sbagliate sulla nostra giovane generazione. Personalmente penso, trovandone conferma, che questa sia un motivo di speranza per il nostro Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Teatro Civico di Vercelli, in occasione della cerimonia di inaugurazione del 25esimo anno accademico dell’Università del Piemonte Orientale, applaudito dai presenti.

