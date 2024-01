Così la leader dem rispondendo alle domande dei cronisti

“Questo è un governo antimeridionalista”. Lo afferma Elly Schlein, a margine dell’evento organizzato dalla CGIL “A 30 anni dalla riforma del lavoro pubblico” a Roma, rispondendo alle domande dei cronisti sulla riforma per l’autonomia differenziata. Per la segretaria del Partito Democratico: “Non c’è riscatto per l’Italia se non c’è riscatto per il sud” e per questo “noi ci batteremo contro sia nelle piazza che nel parlamento”. Schlein si è espressa anche sul pacchetto di riforme “autonomia-premierato”: “È stato un becero baratto tra FdI e Lega, tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Tutto va nella direzione di smantellare l’ordinamento italiano per come lo conosciamo”. La segretaria ha poi concluso dicendo: “Non solo non ci hanno messo un euro, ma è anche un governo che ha tagliato fino a 20 miliardi al sud”.

