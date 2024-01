"Non c'è motivo per cui non stiano con noi", ha affermato il candidato alla presidenza della regione di Fratelli d'Italia

“Il posto del Psd’Az è con il centrodestra, non c’è alcun motivo per cui non stiano in coalizione con noi”. Così il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, candidato da Fratelli d’Italia alla presidenza della regione per le elezioni del 25 febbraio in Sardegna. Indicazione arrivata dal tavolo regionale, ma non all’unanimità dai partiti di coalizione. “Aspettiamo novità tutti i giorni”, dice Truzzu, alla sua prima uscita pubblica da candidato stamani a Quartu Sant’Elena, dove ha aperto la sua campagna elettorale. E, a proposito della decisione assunta ieri notte dalla direzione sardista di andare avanti con la candidatura di Christian Solinas, appoggiato dalla Lega di Salvini, Truzzu aggiunge: “Io parlo per me, non dovete chiedere a me del Psd’Az”.

