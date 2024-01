L'ex premier all'evento in Campidoglio dedicato all'ex presidente dell'Europarlamento

Presente all’evento ‘L’eredità di David Sassoli. Un viaggio verso una nuova Europa’, che si è tenuto in Campidoglio, a Roma, l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi ha commentato la situzione del conflitto in Ucraina. “Cosa avrebbe detto David Sassoli sulla guerra in Ucraina? Lui alla vigilia dell’invasione dell’Ucraina fece un discorso sul grande rischio che l’Ucraina stava correndo a causa dell’indurimento russo e delle tensioni bielorusse”, ha spiegato Prodi. “Ci pensava già prima alle tensioni crescenti. D’altra parte quando ci fu la rottura tra chiesa ortodossa russa e quella ucraina si capiva che le tensioni stavano aumentando”, ha aggiunto.

