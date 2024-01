Il ministro dell'Interno: "In biennio 2022-23 arrestati 550 scafisti"

“Il governo è al lavoro per concretizzare al più presto l’intesa con l’Albania, che costituisce un indiscutibile successo diplomatico”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel seguito dell’audizione al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. Per Piantedosi “la realizzazione di centri per le procedure accelerate alla frontiera e per i rimpatri potrà avere un impatto importante nel contrasto all’immigrazione irregolare, anche sul piano della dissuasione di quanti intendano partire”.

Piantedosi: “157.652 sbarchi nel 2023, 17.319 i minori soli”

“Sono stati 157.652 i migranti sbarcati sulle nostre coste nel corso 2023 a fronte 105.131 dell’anno precedente. I minori stranieri non accompagnati sono stati 17.319, a fronte dei 14.044 del 2022″, ha aggiunto Piantedosi. Per quanto riguarda gli arrivi, “c’è stato un sensibile incremento nell’anno che però ha subito poi un allineamento del corso dei mesi rispetto a delle percentuali che all’inizio dell’anno sembravano essere addirittura del 320% in più” e invece “è stato contenuto al di sotto del 50%”.

Piantedosi: “Da accordo Libia-Tunisia evitati 121mila arrivi”

“Il numero degli arrivi” di migranti “rilevati nell’anno non coincide con l’obiettivo delle politiche che il governo ha intrapreso, ma sarebbe stato sicuramente ancora maggiore se non avessimo adottato misure che hanno già restituito risultati concreti”, ha sottolineato poi Piantedosi, riferendosi, in particolare, “alla collaborazione con le autorità tunisine e libiche“, che ha consentito “di impedire molte decine di migliaia di altri arrivi”. Per il ministro dell’Interno “sono 121.883 le persone – un numero non molto lontano da quelle arrivate – di cui è stato evitato l’arrivo sul territorio nazionale da parte dell’autorità tunisine e libica” con anche “centinaia di arresti di trafficanti”.

Piantedosi: “In biennio 2022-23 arrestati 550 scafisti”

“Per quanto concerne l’azione di contrasto posta in essere dalle forze di polizia, nel corso del biennio 2022-23 sono stati arrestati 550 scafisti“, ha poi specificato Piantedosi.

