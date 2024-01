Il titolare del Viminale: "Sicurezza? Stiamo già facendo tantissimo"

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è recato alla biblioteca ‘Annalisa Durante’ del quartiere Forcella, a Napoli, per il seminario della Fondazione Polis. Tra i vari temi affrontati con i giornalisti a margine dell’evento, il titolare del Viminale ha parlato anche di Caivano. “È stata un’opportunità importante. Noi siamo consapevoli che Caivano non esaurisce il novero dei luoghi dove certi fenomeni si manifestano, ma vogliamo sperimentare lì un modello da trasporre e da proporre su tutto il territorio nazionale, la dove serve”, ha detto Piantedosi, che sul piano sicurezza ha precisato: “Stiamo già facendo tantissimo, come sanno anche i sindaci. Stiamo cercando di riportare il più possibile le forze di polizia nei luoghi dove ce n’è più bisogno, e lo stiamo facendo anche qui a Napoli. Quello che può e deve fare la Polizia non esaurisce i problemi di alcuni ambiti, come purtroppo esistono qui nel nostro Sud, anche a Napoli, ma non solo, e che riguardano anche aspetti di carattere culturale e sociale. Quello che dobbiamo fare è offrire energia proprio a questo, con i livelli di governo territoriale, con i sindaci, per mettere insieme tutte le risorse che abbiamo, che non sono solo quelle pure importantissime che ci dovranno sempre essere, del rigore della legge”.

