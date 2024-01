Il capogruppo al Senato di Forza Italia: "Epilogo sarà unitario per il centrodestra"

Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani si sono incontrati a Palazzo Chigi. Il vertice di maggioranza si è tenuto in un periodo delicato, considerate le difficoltà tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia a trovare una sintesi per i candidati alle elezioni regionali. “Per quello che mi risulta hanno parlato di vicende di governo e di vicende internazionali”, ha dichiarato ai cronisti Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia, per le strade di Roma. “Altre vicende seguiranno il loro corso avendo un epilogo certamente unitario per il centrodestra. Quando ci sono situazioni complicate la cosa migliore da fare è non complicarle ulteriormente con valutazioni, affermazioni intempestive”, ha sottolineato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata