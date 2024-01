Roma, 11 gen. (LaPresse) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, questa mattina si sono incontrati per una riunione tecnica presieduta dalla stessa premier, che ha visto anche la partecipazione del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, e del sottosegretario Alfredo Mantovano, per fare il punto dopo la pausa natalizia sul dossier immigrazione. Questa riunione, viene spiegato, è stata l’unica della giornata in cui hanno preso parte i tre leader della coalizione del centrodestra. Smentito quindi da palazzo Chigi il successivo pranzo tra Meloni, Salvini e Tajani per parlare del nodo legato alle candidature in vista delle elezioni regionali.

