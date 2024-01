Il ministro sul futuro dell'acciaieria: "Ci sarà sempre un partner privato"

Dopo il no di Arcelor Mittal all’aumento di capitale per l’ex Ilva di Taranto informativa in Senato dell ministro delle Imprese Adolfo Urso che ha tracciato il futuro per l’azienda. “Ho voluto riferire in parlamento per coinvolgere tutti in questa assunzione di responsabilità del sistema paese in quello che è un orgoglio italiano: l’Ilva di Taranto”, ha dichiarato il ministro a margine degli stati generali dei consulenti del lavoro. Urso ha chiarito che a partire dall’ex Ilva l’Italia sta progettando il suo nuovo piano siderurgico green, che coinvolgerà i poli di Taranto, Piombino, Terni e del nord Italia. “L’attuale parte del privato ha detto che non è intenzionata a mettere risorse. Abbiamo dato mandato ai suoi legali in Italia di sciogliere questo nodo”, ha quindi aggiunto l’esponente del governo, che ha poi concluso: “In futuro ci sarà sempre un partner privato e industriale a guidare questa azienda”.

