Il viceministro alle Infrastrutture: "Scelte si fanno insieme"

Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, ha parlato della tensione in maggioranza in vista delle Regionali in Sardegna, a Napoli dove si è recato per effettuare un sopralluogo nei cantieri della nuova Stazione Marittima del molo Beverello e alla nuova Darsena di Levante, : “Nessuno scontro di potere tra FdI e Lega, c’è solo un diverso ragionamento. Le scelte si fanno insieme e non c’è nessuna tensione a livello governativo” ha detto Rixi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata